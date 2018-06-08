ميشيلان تقترب من إطلاق إطارات سوبركارز

متابعات (صدى):

تتزايد قوة السوبركارز يوما بعد يوم، حيث لدى بوجاتي شيرون محرك رباعي التيربو 8 لتر W16 بقوة 1,479 حصان و1,600 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبالرغم من ذلك فإن سرعتها القصوى محددة إلكترونيا عند 420 كم/س.

ذلك يظل مذهلا بالطبع لكن خليفة شيرون، فيرون 16.4 سوبرسبورت استطاعت الوصول إلى 431 كم/س، ومؤخرا تفوقت عليها كوينيجسيج أجيرا RS بسرعة قصوى 477.18 كم/س.

ومع تواصل ارتفاع السرعة القصوى، هنالك استعجال بين صانعات السيارات لإنتاج أول موديل يصل إلى 300 ميل/س (482.8 كم/س)، وقد يبدو الأمر بلا أهمية للوهلة الأولى لكن أي شركة تصل إلى هكذا سرعة ستكسب شهرة ومبيعات بآن واحد.

وحسب مقابلة بلومبيرج مع جون هينيسي مؤسس ورئيس هينيسي، فإن فينوم F5 السوبركار القادمة لشركته سيكون ممكنا لها الوصول إلى سرعة 300 ميل/س، وفي حين أنه لم يكشف التفاصيل لكن تم التأكيد على أن الموديل سيكون مقصورا إنتاجه على 24 وحدة بوزن 1,360 كيلوجرام ومحرك تيربو مزدوج 8 سلندر بقوة 1,600 حصان.

بالطبع التصريحات تظل مجرد ادعاءات حتى تتحول إلى واقع حيث كثير من الشركات تواجه تحديات كبيرة لإنتاج أسرع سيارة إنتاجية في العالم أبرزها العثور على إطارات تتحمل كل هذا الضغط، تحديدا من ميشيلان المعروفة بتطويرها إطارات أداء عالي والمستخدمة في بوجاتي وكوينيجسيج.

لحسن الحظ، المشكلة قد تحل قريبا حيث كشف إريك شميدينج مدير منتجات ميشيلان بأنهم يقتربون من تطوير إطارات تتخطى قدرة تحملها 300 ميل/س، ما يعني أن الوقت لن يطول حتى نرى سيارات تصل حتى إلى 500 كم/س.