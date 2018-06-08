بالصوت والصورة.. إماراتي يثبت كذب ” الحمدين ” حول منع القطريين من الحج

طلال الضوي(صدى):

بعد ترويج قطر الدائم، مزاعم تفيد بمنع وزارة الحج والعمرة القطريين من الحج والعمرة، عمد الناشط الإماراتي يعقوب الريسي إلى إثبات كذب وتدليس وسائل الإعلام القطرية بالدليل القاطع.

وكشف ” الريسي ” ، أنه اتصل على الخدمة الصوتية للوزارة؛ للاسفسار عن حقيقة المزاعم التي تم ترويجها، فجاء الرد من الوزارة كالتالي : ” لا منع للقطريين في الداخل والخارج، وإنه بإمكانهم التسجيل في العمرة عبر الحساب الخاص بالوزارة”.

وقال ” الريسي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اتصلت على وزارة الحج والعمرة في السعودية وسألتهم هل أهل قطر ممنوعون من أداء العمرة، كان الجواب صادمًا لأذناب تنظيم الحمدين ومرتزقة الجزيرة ولكل من يدلس ويشيع بأنهم ممنوعين ” ، وأرفق التغريدة بنص المكالمة.

وتفاعل مع التغريدة آلاف النشطاء، وقال مغرد في رده عليها: ” لم تمنع السعودية أخبث ناس ع الأرض (الإيرانيين) فكيف تمنع أهل قطر وهم منّا وفينا ومن أهل السنّة.. ولكن هذي أضحوكة ضحكها عليهم الخبيثين والخنزيرة.. ولم يفرّق قطر عنا خليجها إلا الخبثاء إعلامييّ الخنزيرة.. ثانيًا لم أرى عندهم مشكلة في ان يأتوا في المباريات بينما كارثة في الحج والعمرة ” .

وأضاف آخر: ” السعودية لا ولم تمنع أي مسلم على وجه الأرض من الحج أو العمرة ومن يقول بذلك فهم على قسمين القسم (1):هو كاذب وخسيس وحقير ومنافق وعليه من الله ما يستحق .. القسم (2):هو من يصدق أن هناك منع للقطريين فهذا جاهل أو ساذج أو مغفل وقد وضع حبلاً حول رقبته وسلمه للقسم(1) ليقودوه حيثما أرادوا ” .

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة كانت قد فتحت الباب أمام الأشقاء القطريين، و المقيمين في قطر، للتسجيل بياناتهم عبر موقعها الإلكتروني ومن ثم الترحيب بهم في مطار جدة.

وقالت في بيان لها: ” نظرًا للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، فإن الوزارة ترحب بقدوم الأشقاء لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية ” .