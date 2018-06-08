محمد بن راشد: التنسيقي السعودي الإماراتي مسيرة تاريخية جديدة للمنطقة

نايف السالم(صدى):

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، أن المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي بعد مسيرة جديدة في تاريخ الخليج والمنطقة العربية.

وأوضح حاكم دبي على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن إعلان دولة الإمارات والمملكة عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين تنمويًا واقتصاديًا وعسكريًا عبر ٤٤ مشروع استراتيجي هو فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي.

وأضاف أن هذا النموذج يمكن تكراره واستنساخه لتحقيق قفزات تنموية للشعوب، قائلًا ” المملكة والإمارات عبر مجلسهما التنسيقي برئاسة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومعهما 350 مسئول من البلدين يبدأون مسيرة جديدة في تاريخ المنطقة لخلق حراك تنموي واقتصادي جديد سيشكل رافعة لاقتصاد المنطقة بأكملها ويعود بالخير على شعوبها بإذن الله ” .

يُذكر أنه عُقد، مساء أمس الأربعاء، أول اجتماع لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة سموالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في جدة؛ وأسفر عن توقيع 44 اتفاقية ومشروعًا بين البلدين.

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