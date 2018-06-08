ضبط مقيم يصنع الخمور ويروج لبيعها بالرياض

عادل الحربي (صدى):

قال المتحدث باسم ” شرطة منطقة الرياض ” ، إن المتابعة الأمنية الميدانية لتنفيذ الأنظمة وتعقب مخالفيها، أسفرت عن القبض على مقيم ” هندي ” الجنسية، في العقد الثالث من العمر، بعد توافر الأدلة على قيامه بإنتاج الخمور وترويجها في غرفة يسكن فيها بغرب مدينة الرياض.

وأوضح ” المتحدث باسم شرطة الرياض ” ، أنه بعد إجراءات تفتيش الغرفة تمكنوا من ضبط عدد 7 براميل سعة 250 لتر 6 منها مليئة بالخمر، إضافة إلى مواد ومعدات متنوعة تستخدم في إنتاجه.

وأكد ” المتحدث ” ، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإيقاف المتهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.