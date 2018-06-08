الهيل يتوعد ” الحمدين ” : جرائمكم لن تمر مرور الكرام

طلال الضوي(صدى):

حذر المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الجمعة، تنظيم الحمدين من استمراره في ارتكاب جرائمه وأساليبه غير القانونية التي أصبحت سياسة يتبعها دائمًا.

وأكد ” الهيل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن النظام القطري استخدم أقذر الأساليب غير القانوينة للنيل من خصومهم، من خلال مقالات مدفوعة واختراقات غير قانونية وتشبيح وشراء الذمم بأموال الشعب القطري.

كما أشار إلى أن جهات سيادية كبيرة على مستوى العالم تحقق في هذا الملف وبمشاركة خبراء العالميين، قائلًا ” لن تمر جرائمهم مرور الكرام ” .