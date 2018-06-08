” الحسين ” : 274 نشاط تجاري ضمن دليل تراخيص الأعمال

علي القحطاني (صدى):

نشر المتحدث الإعلامي باسم وزارة التجارة والاستثمار ” عبد الرحمن الحسين ” ، اليوم الخميس، تغريدة على حستبه الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، عن دليل تراخيص الأعمال وكيف يحدد كل شخص الإجراءات التي يتطلبها إفتتاح مشروع منه.

وجاءت تغريدة ” الحسين ” ، على الأتي: “‏ كثيرين يسألون إيش الإجراءات المطلوبة لو بغيت افتح مشروع تجاري مثل ( محل نظارات ، مركز ضيافة أطفال ، استديو إذاعي وتلفزيوني ، مكتب استشاري ، نادي طفل ” كل ذلك موجود في دليل تراخيص الأعمال ويشمل 274 نشاط تجاري أصدرته وزارة التجارة بالتعاون 26 جهة حكومية ” .

وأرفق ” الحسين ” ، تغريدته برابط دليل تراخيص الأعمال، ويمكن الدخول عليه من هنــا .