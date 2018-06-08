” الحمدين ” يبدد أموال الشعب القطري لترفيه الأسرة الحاكمة

طلال الضوي(صدى):

لم تمنع الأزمات الإقتصادية التي يواجها المواطن القطري؛ تنظيم ” الحمدين ” من الاستمرار في العبث بثروات الشعب القطري وتبديدها، فلم يولي ” الحمدين ” أي إهتمام للأزمات التي تكبدتها الدوحة؛ إثر قطع دول التحالف العربي علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بل يستمر في العبث بأموال الشعب؛ لأجل ترفيه الأسرة الحاكمة.

التسوق العقاري لـ ” الحمدين ” في فرنسا

أفادت إحدى الصحف الفرنسية، أن عائلة ” الحمدين ” أنفقت على التسوق العقاري في فرنسا أموالآ طائلة، حيث استحوذت أسرة ” تميم ” والعائلة الحاكمة على الاستثمارات في مجال العقارات.

حيث اشترت العقارات الفاخرة بفرنسا كفندق ” رويال مونسو ” في باريس و ” كارلتون ” في كان، كما وضعت يدها على فندق ” لو مارتينيز ” ، أحد أشهر الفنادق في الـ ” كوت دازور ” والذي يستضيف الفنانين خلال مهرجان كان السينمائي.

تبديد ثروات الشعب على ” اللوحات ”

ومن أبرز الشخصيات التي نهبت ثروات الشعب القطري المياسة بنت حمد آل ثاني، شقيقة أمير قطر، والتي عُرفت ببذخها الواضح على اللوحات؛ ليبلغ معدل إهدارها منذ 2014، إلى نحو 4 مليارات دولار؛ لشراء لوحات فنية.

ومن بين تلك اللوحات شراؤها لوحة دفعت فيها 142.2 مليون دولار؛ لشراء إحدى ثلاثيات الفنان الأيرلندي فرانسيس بيكون.

شراء جزيرة يونانية بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني

كشفت صحيفة ” التليجراف ” البريطانية، عن شراء قطر لجزيرة يونانية بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني، ومساحتها 500 هكتار، حيث تتميز بغابات الصنوبر.

كما جدد ” حمد ” عقارًا في لندن صار الأغلى من نوعه في بريطانيا، وتصل قيمته إلى 200 مليون جنيه إسترليني، حيث أنفق 75 مليون جنيه إسترليني على العقار المترامي الأطراف المسمى ” دادلي هاوس ” في حي ” بارك لين ” وسط لندن.