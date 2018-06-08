بالصور.. الإطاحة بـ 11 وافدا يديرون مطبخ عشوائي لتوزيع وجبات إفطار فاسدة بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة في قسم أجياد، من الإطاحة بـ 11 وافدًا يديرون مطبخًا عشوائيًا بداخله مستودع لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بحي النكاسة.

حيث اتخذوه وكرًا؛ لتحضير وطهي إعاشة للحجاج وتقديمها على هيئة وجبات إفطار الصائم، وبتفتيش الموقع وجدوا أنه يُدار من قبل عمالة عددها 11 وافدًا من الجنسية الآسيوية ومن مخالفي نظام الإقامة.

وأوضحت مصادر، أنه تم القبض عليهم وهم منشغلون بتحضير الأطعمة وطهيها؛ تمهيداً لتوزيعها على أنها وجبات صحية لإفطار صائم، بعد لصق ملصقات ترويجية على الأطباق.

وأسفرت عملية الدهم على العثور على مستودع به لحوم ودواجن وأسماك مخزنة بطريقة غير سليمة؛ ما أدّى إلى تلوّثها وبكميات كبيرة، كما عثر على أوانٍ بأحجام كبيرة مملوءة بالزيوت الملوّثة والأرز؛ إضافة إلى مواد غذائية تستخدم للغرض نفسه، وبلغت كميات جميع المضبوطات أكثر من 4 أطنان.

كما تم العثور على فواتير عقود تعود لأحد المطابخ الشهيرة التي تقوم بتوزيعها على شكل وجبات إفطار صائم على أحياء مكة المكرّمة، وسيارة ” ونيت ” مُحملة بالدجاج بكميات كبيرة غير صالحة للاستخدام الآدمي.