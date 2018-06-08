هيونداي جراند ماستر الاختبارية تدشن نفسها رسميا

سول(صدى):

انطلق اليوم معرض بوسان الدولي للسيارات 2018 في كوريا الجنوبية، وفيه تم استعراض أحدث لغة تصميم أكبر صانع للسيارات في البلاد.

تسمى HDC-2 جراند ماستر “ السيد الكبير ” ، وهي SUV اختبارية تتبع خطى HDC-1 سيدان المسماة لي فيل روج، حيث أنها مثلها تتبنى تصميم “ نظرة هيونداي “ .

للأسف لم تصدر هيونداي سوى صورتين حتى الآن لا تظهر فيهما الخلفية كما لم تكشف سوى عن تفاصيل محدودة، لكن مما نراه فإن الـ SUV مظهرها مهيب يحيط بها شبك ضخم والعجلات كبيرة للغاية أيضا.

الجدير بالذكر أن آخر مرة صنعت فيها هيونداي SUV بهذا الحجم الكبير كانت فيراكروز والتي تم إنتاجها بين 2006 – 2012، وبعد ذلك الوقت أخذت مكانها سنتافي النسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة، لكن من غير المستبعد إطلاق نسخة إنتاجية من HDC-2 تكون الكروس أوفر الرائدة في خط إنتاجها.

هذا وقد أعلنت هيونداي أيضا نيتها زيادة موديلات علامة N للأداء، مع تأكيدها على أنه سيتم تقديم فئات N للموديلات المعتادة للحصول على مظهر وإكسسوارات رياضية.