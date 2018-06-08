فيفا: يمكن لحكام المونديال إلغاء المباريات في حالات العنصرية

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” عن إعطاء الصلاحية لحكام مباريات نهائيات كأس العالم في إلغاء المباريات، وذلك في بيان له تم نشره، موضحًا: ” بجانب إجراءات تثقيفية.. لدينا أنظمة قائمة للتعامل مع أي حالات، ولفرض عقوبات على أي تصرفات عنصرية، وأيضًا لاتخاذ إجراءات لتهيئة مناخ خال من التمييز في كأس العالم ” .

وأكد أنه ولأول مرة في تاريخ النهائيات سيوجد نظام مخصص لمراقبة أي تصرفات عنصرية في كل مباراة؛ كما سيتابع فريق من ثلاثة مراقبين يتبعون شبكة فير لمناهضة التمييز سلوك المشجعين من كلا الطرفين في كل مباراة.

وأشار ” الفيفا ” في بيانه إلى أن مراقبي كل مباراة سيتمتعون بدراية بلغتي الفريقين وخصائصهما الثقافية ويملك حكم المباراة صلاحية إيقاف اللعب، ثم يطلب من مذيع الإستاد إبلاغ الجماهير بضرورة وقف أي تصرفات عنصرية، وبوسع الحكم بعد ذلك وقف المباراة والغائها في النهاية إذا استمر السلوك المخالف.