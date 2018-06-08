” غازكو ” تطلق جيلا جديدا من الأسطوانات بهذه الأسعار والمزايا

عادل الحربي(صدى):

بعد إيقاف التعامل مع أسطوانات الفايبر، أطلقت شركة الغاز والتصنيع الأهلية ” غازكو ” ، جيلًا جديدًا من أسطوانات الغاز، بأسعار ومزايا جديدة، وذلك من خلال أسطوانة ” وذفة ” التي وفرتها بمدن: ” مكة المكرمة، الرياض، جدة، عنيزة، بريدة ” ، حاليًا.

ومن المقرر أن يتم توفير الأسطوانة الأنيقة صديقة البيئة ” وذفة ” ، المصنوعة من الألياف الزجاجية، بباقي مدن المملكة بسعر 390 ريالًا، شاملًا الغاز وضريبة القيمة المضافة.

ويشمل الجيل الجديد من الأسطوانات مزايا عديدة، منها توفير الأمان التام لمستخدميها في المنازل، وسهولة النقل والحركة، وتحمّل الصدمات ومقاومة الصدأ، فضلًا عن خضوعها للصيانة من قبل شركة ” غازكو ” .