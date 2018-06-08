سمو ولي عهد البحرين يغادر جدة

نايف السالم(صدى):

غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين،اليوم جدة .

وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، والشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، ومساعد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة العميد محمد العمير ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .