” الروقي ” عن حادث شيول مكة: مسؤوليته تقع على المرور والأمانة

نايف السالم(صدى):

تسبب سائق شيول في إتلاف ما يزيد عن 23 سيارة بالإضافة إلى أعمدة كهرباء، في شارع الكعكية العام بمنطقة مكة المكرمة، حيث نشرته ” صدى ” يوم الأربعاء الموافق 6/6/2018 بعنوان ” بالفيديو.. سائق شيول يتلف 23 سيارات وأعمدة كهرباء بالكعكية ” .

وفي ذات السياق، ألقى فهد الروقي، رئيس مجلس بلدي العاصمة المقدسة، مسؤولية هذا الحادث على المرور وأمانة العاصمة المقدسة، مطالبًا ” المرور ” وأمين العاصمة المقدسة بحصر هذه الآليات ووضع ضوابط تنظم عملها.

حيث أشار ” الروقي ” إلى أن هذه الملكيات تحمل إثباتات ملكية، وليست بها لوحات مرورية، أو أماكن مخصصة للتجمع، مبينًا أن أن انتشار هذه المعدات الثقيلة داخل الأحياء يشكل خطرًا، وعرضة لاستغلاها من قبل المجرمين على النحو الذي وقع أمس الأول بحي الكعكية.

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