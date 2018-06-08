استقرار أسعار الذهب وسط ارتفاع الدولار

عادل الحربي (صدى):

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، استقرارًا في مستوياتها وسط ارتفاع مؤشر الدولار، وترقب القمة بين كوريا الشمالية وأمريكا المقررة هذا الشهر.

واستقرت أسعار المعدن النفيس للتسليم الفوري عند 1298.42 دولار، في الساعة الـ11:53 صباحًا بتوقيت مكة، كما استقرت أسعار عقود الذهب تسليم أغسطس عند مستوى 1302.10 دولار.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.20%، إلى مستوى 93.6030.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، دعوته ” كيم يونج ” للبيت الأبيض، إذا ما سارت القمة المقررة لاحقاً هذا الشهر بشكل جيد.