متابعات(صدى):

تكثر الرغبات الغريبة واشتهاء بعض الأطعمة في غير موسمها خلال فترة الحمل، فنجد واحدة من النساء تشتهي الشوكولا، فيما تشتاق الأخرى إلى الأطعمة الحارة والحمضيات، ومنهن من تشتهي الثلج .

ومن أهم أسباب اشتهاء الحامل للثلج :

يحدّ من حدوث الغثيان في الصباح

الغثيان في الصباح من الأعراض الشائعة أثناء الحمل، إضافة إلى القيء والدوار، ويخفف الثلج كل هذه المشاكل الصحية.

يساعد في تخفيف حرقة المعدة

يكثر إفراز هرمون البروجسترون أثناء الحمل، وهو المسؤول عن استرخاء عضلات الرحم والمشيمة إلى جانب بعض الوظائف الأخرى، لكنه في المقابل يرخي العضلة العاصرة وهي المسؤولة عن عصارة المعدة، ما يسبب حرقة المعدة، ويساعد الثلج على تهدئتها إلى حدّ كبير.

يرطب من الجسم ويوازن حرارته

تزداد حرارة جسم المرأة في فترة الحمل، نتيجة تزايد كميات الدم، ما يجعلها لا تطيق الحرارة المرتفعة، وتشتهي العصائر المرطبة، أو الثلج.

قد يكون إشارة إلى ” متلازمة البيكا ”

قد تتوقين إلى الثلج بسبب متلازمة البيكا، وهي اضطراب يؤدي إلى تناول الأطعمة أو المشروبات عديمة الجدوى، ومن علامتها رغبة الحامل في أشياء غريبة، كالطباشير والحديد والرمل وغيرها، ويعتبر الثلج أخف ضررًا مما سبق.

بسبب نقص الحديد

من علامات نقص الحديد في جسم الحامل رغبتها الشديدة في تناول الثلج، ولأن الحديد مهم جدًا لنمو الجنين في الرحم، يتعين عليك استشارة طبيبك ليحدد السبب، فقد يكون بسبب ” الأنيميا ” .

جرش الثلج يخفف من الإجهاد

الإجهاد والقلق يلازمان الحامل طيلة فترة الحمل، لذا يساعد جرش الثلج بصوت عال، على التغلب على التوتر والقلق، فهو يهدئ الأعصاب ويحد من التوتر والقلق.

يحافظ على ترطيب الجسم

لا شك أن الماء البارد يرطب الجسم ويوازن حرارته، لا سيما في موسم الصيف، وهو ما يفسر رغبة الحامل في البقاء في الماء لفترات طويلة، والشيء نفسه يحدث مع الثلج فهو يؤدي لنفس النتائج.