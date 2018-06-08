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” المرور ” عن المخالفات المرورية للنساء: نطبق العقوبات دون استثناء

” المرور ” عن المخالفات المرورية للنساء: نطبق العقوبات دون استثناء
عادل الحربي(صدى):

كشفت النيابة العامة يوم الأربعاء الموافق 6/6/2018م، عن المخالفات المرورية التي تستوجب إحالة النساء لمؤسسة رعاية الفتيات، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” الكشف عن المخالفات المرورية التي تستدعي إيقاف النساء برعاية الفتيات ” .

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة المرور، اليوم الجمعة، أن الأنظمة تنص على تطبيق العقوبات على المخالفين من الذكور والإناث دون استثناء لقائدات المركبات.

مضيفة: ” سيتم التعامل مع قائد المركبة أيًا كان، ولا ااستثناء لأحد والنظام سيطبق على الجميع ” .

 

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 703 ] نشر منذ 46 دقيقة

ان شاء الله يحميكم يا بنات من المخالفات يارب

[ عدد التعليقات: 703 ] نشر منذ 40 دقيقة

طبيعي المساواة بيننا كيف ما بقت تسوق مثلنا تتعاقب مثلنا

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