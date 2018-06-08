” المرور ” عن المخالفات المرورية للنساء: نطبق العقوبات دون استثناء
كشفت النيابة العامة يوم الأربعاء الموافق 6/6/2018م، عن المخالفات المرورية التي تستوجب إحالة النساء لمؤسسة رعاية الفتيات، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” الكشف عن المخالفات المرورية التي تستدعي إيقاف النساء برعاية الفتيات ” .
وفي هذا السياق، أوضحت إدارة المرور، اليوم الجمعة، أن الأنظمة تنص على تطبيق العقوبات على المخالفين من الذكور والإناث دون استثناء لقائدات المركبات.
مضيفة: ” سيتم التعامل مع قائد المركبة أيًا كان، ولا ااستثناء لأحد والنظام سيطبق على الجميع ” .
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نهى[ عدد التعليقات: 703 ] نشر منذ 46 دقيقة
ان شاء الله يحميكم يا بنات من المخالفات يارب
فهد[ عدد التعليقات: 703 ] نشر منذ 40 دقيقة
طبيعي المساواة بيننا كيف ما بقت تسوق مثلنا تتعاقب مثلنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29324 ] نشر منذ 18 دقيقة
ان شاء الله الامور طيبه والله يحميهن