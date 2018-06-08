الاتحاد يصرف النظر عن التعاقد مع علي معلول

طلال الغامدي(صدى):

كشفت إدارة نادي الاتحاد، في بيانٍ لها، عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” عن وقف مفاوضاتها مع إدارة الأهلي المصري بشأن ضم الظهير الأيسر، اللاعب التونسي علي معلول.

وقالت إدارة العميد أنها صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب التونسي؛ بسبب عدم رغبة النادي المصري في التخلي عنه؛ لافتةً إلى أن وكيل اللاعب قد تواصل معها، مؤكدًا رغبة اللاعب في اللعب لنادي الاتحاد.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع إدارة الأهلي المصري في سبيل ضم اللاعب، ولكنها قررت التراجع عن تلك الخطوة.