أسباب رفض كونتي تدريب ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أكدت صحف إيطالية على رفض أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي رفض عرضًا من ريال مدريد؛ حيث تواصل مسؤولو النادي الملكي مع كونتي، أمس الأول الأربعاء؛ لاستطلاع رأيه ومعرفة ما إذا كان مهتمًا بالانضمام إلى سانتياغو برنابيو، لكنه رفض العرض لعدة أسباب أهمها احترام عقده مع تشيلسي.

وأوضحت أن كونتي يشعر بالقلق من تفكير ريال مدريد في استقطاب النجوم، وهو الأمر الذي لا يناسب فكره التدريبي الذي لا يركز على النجوم.

كما يتضمن عقد كونتي مع تشيلسي على دفع عشرة ملايين يورو للمدرب في حال إقالته، لكنه في الوقت ذاته يشعر بالضيق للتفاوض مع مدربين آخرين دون أن يخبره أحد بوضعه الموسم المقبل.