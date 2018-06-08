بالفيديو.. رد فعل زبون لحظة اعتداء لص مسلح عليه داخل متجر

برازيليا(صدى):

دافع زبون عن نفسه ودخل في عراك مع لص مسلح ، عندما حاول سرقته داخل أحد المتاجر بالبرازيل .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اقتحام اللص المتجر وأخرج المسدس ووضعه في ظهر الزبون الذي كان يشتري بعض السلع، وعندما راح يتحدث معه نشب عراك عنيف بينهما وانهال اللص بالضرب على رأس الزبون مما تسبب في إصابته بالجروح وهرب اللص لكن راح الأخير يركض خلفه.