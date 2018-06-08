تحديد جوامع صلاة عيد الفطر بالوجه

محمود البلوي(صدى):

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه المصليات والجوامع ،التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ .

وبين مدير الإدارة منصور الفتوح ،أن الصلاة ستقام في مصلى العيد الواقع على الطريق الدولي وجامع الأمير فهد بن سلطان والجامع الحديث وجامع البديوي وجامع السنيور ،إضافة إلى 10 جوامع و13 مصلى في القرى والهجر التابعة لمحافظة الوجه، مشيراً إلى أن الصلاة ستقام عند الساعة السادسة صباحاً، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز وتأمين جميع مستلزمات المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد .