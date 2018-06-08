جامعة المجمعة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين
توفر جامعة المجمعة عدة وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء في عدد من التخصصات، لحملة البكالوريوس والماجستير على وظيفة معيد في عدد من الكليات التابعة للجامعة، وهي: ” كلية الطب بالمجمعة، كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة، كلية طب الأسنان بالزلفي، كلية إدارة الأعمال، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير، كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح ” .
وأوضحت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، أن التقديم متاح خلال الفترة من 23 / 9 / 1439هـ وحتى 22 / 12 / 1439هـ، مشيرة إلى إمكانية الإطلاع على التخصصات المطلوبة والتقديم، عبر الرابط التالي: هنا .
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