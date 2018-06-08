جامعة المجمعة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

توفر جامعة المجمعة عدة وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء في عدد من التخصصات، لحملة البكالوريوس والماجستير على وظيفة معيد في عدد من الكليات التابعة للجامعة، وهي: ” كلية الطب بالمجمعة، كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة، كلية طب الأسنان بالزلفي، كلية إدارة الأعمال، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير، كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح ” .

وأوضحت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، أن التقديم متاح خلال الفترة من 23 / 9 / 1439هـ وحتى 22 / 12 / 1439هـ، مشيرة إلى إمكانية الإطلاع على التخصصات المطلوبة والتقديم، عبر الرابط التالي: هنا .