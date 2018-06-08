” الأقصى ” يستقبل 300 ألف مصلي بصلاة الجمعة اليوم

القدس المحتلة(صدى):

تستعد دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان العاملة في المسجد الأقصى بمدينة القدس؛ لاستقبال أكثر من ثلاثمائة ألف مصل في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وأدى 100 مصل من القدس وأراضي العام 48، الليلة الماضية صلاتي العشاء و التراويح بالمسجد الأقصى، كما انضم مئات المصلين إلى المعتكفين في المسجد؛ وذلك لقضاء ما تبقى من أيام شهر رمضان في التعبد.

وفي ذات السياق، أعلنت الشرطة الاسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى المبارك بوجه المستوطنين، اعتبارًا من يوم غد وحتى نهاية عطلة عيد الفطر السعيد؛ وذلك عقب احتجاجات المصلين على اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.