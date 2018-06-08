70 مليار دولار تقترحها الصين لزيادة وارداتها من السلع الأمريكية.. ولكن بشرط

بكين(صدى):

اقترحت الصين خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس شي جين بينغ، ووفد أمريكي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس، زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بنحو 70 مليار دولار.

وأكد مسؤول حكومي صيني، أمس الخميس، أن بلاده اشترطت أن تتخلى إدارة الرئيس دونالد ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية، فيما قال مسؤول في إدارة ترمب أن المنتجات المشمولة بالعرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية: ” لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين. ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية. ” بينما أكدت وزارة التجارة الصينية أن الطرفين بحثا اقتراحات ملموسة في نهاية الأسبوع الماضي، مضيفةً: ” الصين والولايات المتحدة عقدا محادثات معمقة ودقيقة حول بعض القطاعات المحددة للتعاون التجاري، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والطاقة ” ، متابعةً: ” إن الصين ترغب في زيادة وارداتها بشرط أن يواصل الطرفان التقدم في اتجاه بعضهما ” .

ومن الجدير بالذكر، أنه وصلت قيمة صادرات المنتجات الأمريكية إلى الصين 130.36 مليار دولار عام 2017، وفق أرقام وزارة التجارة، وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار فستزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53.8%.