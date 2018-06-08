استمرارا لمسلسل الإرهاب.. مليشيا الحوثي تمنع اليمنيين من أداء الحج والعمرة

فهمي محمد(صدى):

تكرارًا لما حدث العام الماضي، أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية مكاتب ووكالات الحج والعمرة في مدينة صنعاء – العاصمة اليمنية – على إغلاقها، ووضعت العراقيل أمامها لعدم مزاولة نشاطها، وذلك بغرض منع المواطنين اليمنيين من القدوم إلى المملكة لأداء فريضة الحج والعمرة.

جاء ذلك عقب بدء قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد بالحكومة الشرعية في اليمن، في وضع الترتيبات الخاصة بموسم الحج والعمرة لهذا العام، وذلك في ظل التسهيلات التي أعلنت المملكة عن تقديمها للحجاج والمعتمرين اليمنيين.

وكشفت مصادر يمنية، عن إغلاق المليشيا الإرهابية لما يقرب من 18 مكتبًا للحج والعمرة في العاصمة اليمنية، والتي علقت عليها لافتة كتبت فيها: ” مغلق من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد ” .