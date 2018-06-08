جامعة ” حفر الباطن ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
كشفت جامعة ” حفر الباطن ” عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للمواطنين الرجال والنساء، في كليات الجامعة بكل من ” حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والخفجي ” .
وأوضحت الجامعة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:
– محاضر، أستاذ مساعد فما فوق ” إناث ” : ( التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، العقيدة والمذاهب المعاصرة، النحو والصرف، الأدب والنقد، البلاغة، رياض الأطفال ” .
– محاضر، أستاذ مساعد فما فوق: ” ذكور ” : ( العقيدة والمذاهب المعاصرة، النحو والصرف، الأدب والنقد، البلاغة ” .
كما أبانت أنه يجب رفع جميع الوثائق التالية بمستند واحد فقط بصيغة (PDF) ، على ألا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابايت وهي:
– السيرة الذاتية مختصرة.
– صور جميع المؤهلات العلمية (بكالوريوس – ماجستير- دكتوراه وصورة من السجل الأكاديمي لجميع المراحل بكالوريوس – ماجستير- دكتوراه وصورة من الهوية الوطنية ” .
وعن الشروط الواجب توافراها في المتقدمين:
– أن يكون المتقدم من المواطنين.
– ضرورة الحصول على المؤهلات من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
– إرفاق شهادة المعادلة من إدارة معادلات الشهادات الجامعية بوزارة التعليم.
– أن تكون الدراسة بالانتظام والتفرغ التام في كل مراحل الدراسة.
– لا يقل تقدير المتقدم في جميع الدرجات العلمية عن جيد جدًا.
– مراعاة امتداد التخصص بين الدرجات العلمية.
– ضرورة اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة وأقسامها الأكاديمية.
وأشارت الجامعة إلى أن فترة التقديم تبدأ من يوم الأحد 10/10/1439 هـ وحتى نهاية دوام الخميس 10/14 /1439 هـ، مناشدة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف، بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني فقط، من خلال الرابط التالي: هنا.
وللاستفسار: [email protected] .
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