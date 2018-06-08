جامعة ” حفر الباطن ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة ” حفر الباطن ” عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للمواطنين الرجال والنساء، في كليات الجامعة بكل من ” حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والخفجي ” .

وأوضحت الجامعة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– محاضر، أستاذ مساعد فما فوق ” إناث ” : ( التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، العقيدة والمذاهب المعاصرة، النحو والصرف، الأدب والنقد، البلاغة، رياض الأطفال ” .

– محاضر، أستاذ مساعد فما فوق: ” ذكور ” : ( العقيدة والمذاهب المعاصرة، النحو والصرف، الأدب والنقد، البلاغة ” .

كما أبانت أنه يجب رفع جميع الوثائق التالية بمستند واحد فقط بصيغة (PDF) ، على ألا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابايت وهي:

– السيرة الذاتية مختصرة.

– صور جميع المؤهلات العلمية (بكالوريوس – ماجستير- دكتوراه وصورة من السجل الأكاديمي لجميع المراحل بكالوريوس – ماجستير- دكتوراه وصورة من الهوية الوطنية ” .

وعن الشروط الواجب توافراها في المتقدمين:

– أن يكون المتقدم من المواطنين.

– ضرورة الحصول على المؤهلات من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– إرفاق شهادة المعادلة من إدارة معادلات الشهادات الجامعية بوزارة التعليم.

– أن تكون الدراسة بالانتظام والتفرغ التام في كل مراحل الدراسة.

– لا يقل تقدير المتقدم في جميع الدرجات العلمية عن جيد جدًا.

– مراعاة امتداد التخصص بين الدرجات العلمية.

– ضرورة اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة وأقسامها الأكاديمية.

وأشارت الجامعة إلى أن فترة التقديم تبدأ من يوم الأحد 10/10/1439 هـ وحتى نهاية دوام الخميس 10/14 /1439 هـ، مناشدة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف، بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني فقط، من خلال الرابط التالي: هنا.

وللاستفسار: [email protected] .