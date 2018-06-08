 بالصور.. علامات ليلة القدر..شروق شمس اليوم ” بدون شعاع “

علي القحطاني (صدى):

تأكيدا على توقعات الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ، التي نشرتها ” صدى ” ،بأن هذه الليلة ليلة 23 من شهر رمضان ،قد تكون ليلة القدر، رصد مغردون من دول مختلفة شروق شمس اليوم الذي ظهر ” بدون شعاع ” .

ويعتبر شروق الشمس بدون شعاع ، من إحدى علامات ليلة القدر، وهذا ما أظهرته الصورالمتداولة لليوم الجمعة.

وكان المغامسي قد قال أمس الخميس : ” مساؤنا ليلة 23، فهي ليلة جمعة وليلة وتر، وقد تكون ليلة القدر ” .

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