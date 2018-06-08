حملة تفريج كربة بتبرعات تتجاوز الـ 800 الف ريال في طريف

علي القحطاني (صدى):

انطلقت اليوم حملة تفريج كربة على مسرح كلية العلوم والآداب بطريف, برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم, وحضور محافظ طريف بدر بن نجر الصقر ورئيس لجنة تراحم بالحدود الشمالية العميد متقاعد سعود الرويلي .

وقد أقيم حفل خطابي قبيل انطلاق الحملة تحدث خلاله رئيس اللجنة العميد متقاعد الرويلي عن آلية وأوجه الصرف والأهداف النبيلة التي أقيمت لأجلها الحملة وهي إخراج السجناء الغارمين ليقضوا ما تبقى من أيام الشهر الفضيل وأيام العيد المبارك مع أسرهم وذويهم .

ثم أعلن المحافظ الصقر تدشين الحملة في المحافظة وحث رجال وسيدات الأعمال والحضور على التبرع في هذه الأيام المباركة من رمضان لأجل تفريج كربة المساجين بالمنطقة.

بعد ذلك, توالت التبرعات حتى وصلت قيمتها إلى 812,500 ريال.