” هيا العواد ” تدشن المركز التطوعي ” بادر بنات ” بتعليم مكة

محمد السعران(صدى):

دشنت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد مركز الأعمال التطوعية ( بادر بنات) بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة والذي انطلقت أعماله مطلع شهر رمضان مقدمًا خلال فترته الأولى 32810 ساعة تطوعية. وقد بدأ برنامج التدشين بالسلام الملكي ثم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة ترحيبية من مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي رحبت فيها بوكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد، مبينة بأن مشروع بادر بنات جاءت أعماله التطوعيّة بمشاركة أكثر من 72 طالبة متطوعة في تقديم 10 مشاريع للخدمات التطوعية لزائري بيت الله الحرام والتي تشمل سقاية الحاج والمعتمر، مساعدة المرضى، تنظيم مسارات المعتمرين للذهاب إلى الحرم، توزيع وجبات السحور، استقبال وضيافة الحجاج والمعتمرين، إرشاد التائهين والتائهات خدمة أسألني أجيبك و مساعدة كبار السن إرشادات للدخول والخروج إلى ساحات الحرم والفنادق، كما يعد المشروع بادر بنات التطوعي يقف مساندًا للمشاريع التطوعية التي تقدمها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن خاصة في شهر رمضان المبارك وكان نواته وبذرته الرائدة النادي الموسمي التطوعي الذي جاء في موسمه الأول ولأول مرة؛ حيث يعد مشروعًا رائدًا من مشاريع الأندية الموسمية في مكة المكرمة لهذا العام ١٤٣٩ هـ والتي تحظى برعاية مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وبدورها هنأت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد طالبات مركز بادر بنات على الأدوار التطوعية الوطنية الجسيمة التي يقدمنها تجاه ضيوف بيت الله الحرام بمكة المكرمة؛ فهن بهذا العمل يكسبن عظيم الأجر بشرف المكان والزمان وفي خير الشهور شهر رمضان المبارك، مؤكدة على أن وزارة التعليم ترصد التجارب الكشفية الناجحة التطوعية لبناته وتعمل على ممنهجة ذلك وفقًا لتطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التعليمية، مقدمة وافر شكرها وتقديرها للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي وكافة قيادات ومنسوبي ومنسوبات مركز بادر الكشفي على الجهود المبذولة تجاه خدمة الوطن وزائري بيت الله الحرام.

عقب ذلك عرض النادي عرضا مرئيًا جرى خلاله استعراض مسارات مركز الأعمال التطوعية و رافقه شرحا مفصلا من مشرفات المركز لما تم إنجازه خلال هذه المسارات التطوعية استمعت فيه العواد إلى قصص الطالبات التطوعية البطولية في خدمة ضيوف الرحمن، ناقلات مشاعر وانطباعات ضيوف بيت الله الحرام تجاه خدماتهن الجليلة وأثر الدعوات التي ترسم على ملامحهن بهجة الفوز بالأجر ومايقدمن من خدمات وطنية بجانب رجال ونساء الوطن في هذا المضمار.

فيما تجولت بعدها وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد حول مسارات برنامج بادر بنات؛ بدأت جولتها بزيارة للمسار الأول مساعدة المرضى بالتعاون مع المركز الصحي بالهجلة بإشراف الأستاذة غريبة الزهراني، مطلعة على نوعية الخدمات المقدمة، تلاه مسار تنظيم الحشود وتسهيل إيصالهم وتوزيع سقيا الماء بإشراف الأستاذة آلاء الصقعبي فالمسار الثالث إرشاد التائهين من باب ٨٧ وباب الملك عبدالعزيز والمسعى بإشراف مريم محمد عمر، مستمعة إلى المتطوعات وطرائق خدمتهن وعدد الساعات اللاتي يقدمنها، متنقلة إلى المسار الرابع مسار دفع العربات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف الأستاذة كوثر عبدالكريم فالمسار الخامس تنظيم الصفوف في المصليات بإشراف الأستاذة شاهرة القحطاني، مقدمة كل عبارات الشكر والعرفان لطالباتها المتطوعات في حسن التنظيم، مشجعتهن لتقديم المزيد.

وفي نهاية الجولة كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد الحارثي الدكتورة هيا العواد بدرع شكر وتقدير على ماتقدمه من دعم لكشافة تعليم مكة وعلى دعمها لمركز بادر بنات وتدشينها المحفز لبناتها المتطوعات، كما منحها شارة الكشافة وتم منحها كذلك لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي ومديرة نشاط الطالبات جميلة القليطي ومشرفة مركز الأعمال التطوعية نجاة محمد الحربي.