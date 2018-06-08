بن سحيم : ” الحمدين ” لايخاف الله

طلال الضوي(صدى):

ندد رئيس المعارضة القطرية سلطان بن سحيم آل ثاني، اليوم الجمعة، بما ينشغل به تنظيم الحمدين وإصراره على منع القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة.

وقال بن سحيم : ” بينما الشقيقة الكبرى تترفع عن الخلافات السياسية وتفتح أبوابها وقلبها لشعبنا لأداء العمرة، يصر نظام الحمدين على منعهم من بيت الله.. كل ذلك حتى لا تسقط حجتهم بالمظلومية ” ، متسائلا : ” أي ذنب اقترفتموه أمام الله ” .

وتابع : ” سيأتي يوم يحاسبكم الشعب القطري على ظلمكم له ومنعكم اياه من أداء العمرة والحج، كم هي كثيرة الذنوب التي تحيط برقابكم، لكنكم لا تخافون الله ولا تهمكم غير مصالحكم ” .

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