سفارة المملكة بباكستان تدحض ما ورد في وسائلها الإعلامية بشأن أداء القطريين للعمرة

عادل الحربي (صدى):

تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية باكستان الإسلامية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الباكستانية من معلومات مغلوطة وادعاءات باطلة ،بشأن حقوق المواطنين القطريين لأداء مناسك العمرة.

وتوضح السفارة في بيان لها أن المملكة العربية السعودية ومنذ اليوم الأول الذي قررت فيه قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر أكدت عنايتها بالأشقاء القطريين وتسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر وسهولة وفق آليات نظمتها الجهات المختصة، ونظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها المستمر تجاه عدم تمكين مواطنيها من أداء مناسك الحج والعمرة بهدف التكسب الإعلامي من أزمة هي افتعلتها.

وأن ما ورد في البيانّ الصادر عن السفارة القطرية في إسلام أباد يوم الخميس 7 يونيو 2018م ما هو إلا إحدى المحاولات اليائسة والمكشوفة بهدف تحميل المملكة العربية السعودية مسؤولية عدم تمكن المواطنين القطريين من القدوم لأداء مناسك العمرة.

وأن سفارة المملكة العربية السعودية إذ توضح من خلال بيانها هذا لعموم المسلمين عدم صحة ما تناقلته بعض الصحف الباكستانية بشأن عدم مقدرة المواطنين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك العمرة، وتجدد لهم حرص وترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بقدوم زوار بيت الله الحرام بما فيهم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة وفقاً لما تضمنه البيان الصادر من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 19/ 9 / 1439 هـ.

هذا وقد استقبلت المملكة العربية السعودية منذ صدور بيان وزارة الحج والعمرة أعداداً من المعتمرين القطريين قدموا عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي وقدمت لهم كافة الخدمات لتسهيل وتيسير أدائهم للمناسك أسوة بإخوانهم المسلمين القادمين من كافة أنحاء العالم.

وتدعو سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية باكستان وسائل الإعلام في باكستان إلى تحري الدقة والمصداقية، وعدم الانجرار خلف الدعايات

المغرضة التي تروج لها السلطات القطرية ضد المملكة، ودحضها الحقائق والواقع الملموس والمشاهد نحو ما تقدمه المملكة العربية السعودية من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن.