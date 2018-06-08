هيئة الرياضة تستنكر تغريدة ” الترفيه ” المسيئة للأخضر

نواف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانا، أعربت فيه عن أسفها على ما ظهر عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لهيئة الترفيه، والذي يسيء للمنتخب السعودي قبل مشاركته في كأس العالم.

وطلبت هيئة الرياضة من هيئة الترفيه التحقيق مع المتسبب في نشر مثل هذه التغريدة وما حوته من مقطع مسيء.

وأكدت الهيئة على حرصها على الاستمرار في دعم المنتخب والعمل مع الجميع من أجل ظهوره بالمظهر المشرف.

يأتي ذلك على خلفية ما نشره حساب ” روزنامة الترفيه ” متائلا عن نتيجة السعودية والمانيا مرفقا معها فيديو من مسلسل كوميدي قديم يعدد الأهداف الثمانية في المباراة التي جمعت بين الأخضر ومنتخب المانيا عام 2002 .