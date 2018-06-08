توضيح من ” العمل ” بشأن من لم يصرف له إعانة الضمان

عادل الحربي (صدى):

على خلفية صرف وزارة العمل لمعاشات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، أمس الخميس، أجابت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على استفسارات من لم يتم صرف إعانة الضمان لهم.

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” أنه سيتم صرف إعانة الضمان للمستفيدين خلال الأيام المقبلة.

وجاء في ردها على الاستفسارات : ” الرجاء الانتظار لحين يتم الصرف خلال الأيام القادمة “.

يذكر أنه تقرر تقديم موعد صرف معاش شهر شوال عن الموعد المعتاد بداية كل شهر هجري ، لتوافق موعد المعاش الحالي مع إجازة عيد الفطر وإجازة البنوك.

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