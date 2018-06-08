بالفيديو .. فيل يفاجئ سكان مدينة ألمانية بتجوله بينهم في الشارع

برلين(صدى):

شهد شارع بيرغارتن في مدينة نويفيد الألمانية ، حالة من الذعر والخوف بين السكان ، عقب أن شاهدوا فيل يمشى متجولاً في الشارع المزدحم وسط السيارات ويعبر الطريق غير مكترث بما حوله.

وقام الأهالي بإبلاغ الشرطة الألمانية ، التي أعلنت في بيان إعلامي ، إنه من المحتمل أن يكون الفيل قد هرب من سيرك قريب من نفس الشارع الذي وجد فيه.

وبعد ساعات تم العثور على الفيل برفقة مجموعة من حراس السيرك في نفس الشارع يحاولون إعادته ، وتم الإمساك بالفيل وتأمينه وإجراء كشف طبي له، فيما أفصح الحراس عن اسم الفيل وهو ” كينيا ” وقالوا إنه من أصول أفريقية.