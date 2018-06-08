تعليم الجوف يصرف 6.4 ملايين ريال ميزانية تشغيلية للمدارس
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الشؤون المالية، إجراءات صرف أكثر من 6.4 ملايين ريال في مخصصات الميزانيات التشغيلية لمدارس البنين والبنات.
وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية أحمد بن يوسف الحشاش أن مبالغ المخصصات ستودع في الحسابات البنكية لقادة وقائدات المدارس يوم الأحد المقبل, مشيراً إلى أن المخصصات اشتملت على الميزانيات التشغيلية للنظافة، و صيانة آلات التصوير، وصيانة أجهزة التكييف.
طلال[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 20 دقيقة
وأخيرا تعليم الجوف تغير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 19 دقيقة
هههههههههههه بعد انتهاء العام الدراسي
خديجه[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 19 دقيقة
عطونا بدل التعيين