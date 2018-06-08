تعليم الجوف يصرف 6.4 ملايين ريال ميزانية تشغيلية للمدارس

عادل الحربي (صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الشؤون المالية، إجراءات صرف أكثر من 6.4 ملايين ريال في مخصصات الميزانيات التشغيلية لمدارس البنين والبنات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية أحمد بن يوسف الحشاش أن مبالغ المخصصات ستودع في الحسابات البنكية لقادة وقائدات المدارس يوم الأحد المقبل, مشيراً إلى أن المخصصات اشتملت على الميزانيات التشغيلية للنظافة، و صيانة آلات التصوير، وصيانة أجهزة التكييف.