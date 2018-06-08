ماجد الحقيل: توقيع مذكرة تعاون لتعزيزعلاقة الشراكة بين المملكة والإمارات في مجال الإسكان

عادل الحربي (صدى):

أكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، أن مشروع مذكرة التعاون في مجال الإسكان التي وقعت في جدة أمس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، تهدف إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين البلدين في مجال الإسكان، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، وذلك بما يسهم في إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات، إضافة إلى تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية لتطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

وأوضح معاليه أن المذكرة التي جاءت بناءً على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، تأتي امتداداً للروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.