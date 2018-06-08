الغذاء والدواء تنفي شائعة وجود مواد بلاستيكية في مياه الشرب المعبأة
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لادعاءات مقطع فيديو بوجود مواد بلاستيكية في مياه الشرب المعبأة.
وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر” أن الادعاءات الواردة في مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستخدم جهازًا كهربائيًا لفصل جزيئات الماء في عبوات الماء ويقارنها بالمياه الصنبور، ويدعي أن مياه الشرب المعبأة ضارة بسبب احتوائها على ترسبات بلاستيكية غير صحيح.
ماجد[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 17 دقيقة
سرعة الرد من الهيئة الموقرة تدل على اهمية مالك المصنع !
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 16 دقيقة
الغذاء والدواء ماعندهم سالفه معروف ان المياه القلوية تمتص الكيماويات وتستخدم في غسيل المحصولات الزراعيه لامتصاص المبيدات منها وممنوع في الغرب تعبئتها في علب بلاستيكيه نهائيا لانها تمتص الكيماويات وتكون ثاني الفيلامين الذي يسبب امراض القلب والأوعية الدموية
همس[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 14 دقيقة
طيب المفروض مع النفي يكون فيه توضيح سبب تغير لون الماء