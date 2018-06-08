الغذاء والدواء تنفي شائعة وجود مواد بلاستيكية في مياه الشرب المعبأة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لادعاءات مقطع فيديو بوجود مواد بلاستيكية في مياه الشرب المعبأة.

وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر” أن الادعاءات الواردة في مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستخدم جهازًا كهربائيًا لفصل جزيئات الماء في عبوات الماء ويقارنها بالمياه الصنبور، ويدعي أن مياه الشرب المعبأة ضارة بسبب احتوائها على ترسبات بلاستيكية غير صحيح.