فيديو كليب صادم بإنتاج إيراني يؤكد استعمار الفرس لقطر

طلال الضوي(صدى):

في مشهد يؤكد على أن إيران تتعامل مع قطرعلى أنها إحدى مستعمراتها؛ أنتجت إيران فيديو كيلب؛ لتشجيع قواتها المتواجدين على الأراضي القطرية لحماية تنظيم الحمدين.

وكشف سعود القحطاني عن الفيديو،معلقًا : ” على غرار الاستراتيجية الأمريكية برفع معنويات جنودها بإرسال المطربين للمناطق التي تحتلها شريفة تهدي قواتها المرابطة لحماية تنظيم الحمدين فيديو كليب لرفع الروح الحماسية بمستعمرة شرق سلوى “.

ولاقى الفيديو استهجان كبير من قبل المتابعين العرب؛ لما أسفر عنه عناد ومكابرة النظام القطري؛ حيث فتحت أرضها أمام الاحتلال الفارسين، دون أن تعي أخطار ما تقوم به.

وغرد أحد المتابعين على الفيديو قائلًا : ” والحين ارضكم صارت ارض اجداد الفرس رضيتم على انفسكم ايران تستولي على ارضكم ياضعفاء ماتقدرون تقولون هذي ارضنا وتطلعونهم منها بالقوه لكن دامكم رضيتم على انفسكم تكونون مستعمرين لإيران فالعرب بريئون منكم “.

واضاف أخر: ” تبًا لهم. شر البلية ما يضحك، الفرس يسرحون ويمرحون في بلدهم، دليل جديد على أنَّ تنظيم الحمدين باع البلاد والعباد للعدو”، وأضاف متسائلاً: “أي كرامة أيها الأحرار في قطر؟ “.