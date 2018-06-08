أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان حسن البلام، اليوم الجمعة، في برنامج ” مجموعة إنسان ” عن رفض اخيه الكبير لدخوله عالم الفن والتمثيل، مضيفًا أنه ” اقتنع بعد مرور 25 سنة ، عندما تأكد من عشقي وموهبتي للتمثيل ،والحماس والطاقة التي يمنحها التمثيل للشخص ” .

وفسر خلال حواره التلفزيوني عن أسباب انفصاله عن الممثل داؤود حسين ، قائلا :” تعلمت منه أن الفنان هو هو من يخلق لنفسه دويتو، في كل مشهد، لقطة وحوا ، وافترقنا عندما لم يستمر هذا الدويتو، وصار يبحث كل طرف عن دويتو جديد لتقديم شىء مميز ” .

حسن البلام : أخي الكبير لم يكن موافق على تمثيلي .#مجموعة_إنسان #حسن_البلام_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/NXNkV4m81N — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٧ يونيو ٢٠١٨