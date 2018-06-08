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حسن البلام : أخي الكبير لم يكن موافق على تمثيلي

حسن البلام : أخي الكبير لم يكن موافق على تمثيلي
أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان حسن البلام، اليوم الجمعة، في برنامج ” مجموعة إنسان ” عن رفض اخيه الكبير لدخوله عالم الفن والتمثيل، مضيفًا أنه ” اقتنع بعد مرور 25 سنة ، عندما تأكد من عشقي وموهبتي للتمثيل ،والحماس والطاقة التي يمنحها التمثيل للشخص ” .

وفسر خلال حواره التلفزيوني عن أسباب انفصاله عن الممثل داؤود حسين ، قائلا :” تعلمت منه أن الفنان هو هو من يخلق لنفسه دويتو، في كل مشهد، لقطة وحوا ، وافترقنا عندما لم يستمر هذا الدويتو، وصار يبحث كل طرف عن دويتو جديد لتقديم شىء مميز ” .

 

 


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