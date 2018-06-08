بالفيديو.. شاب يفشل في الانتحار بعد قتل حبيبته

بانكوك(صدى):

شهدت إحدى المساكن الجامعية ببانكوك في تايلاند ، واقعة مؤسفة ، حيث قام شاب بقتل صديقته السابقة خارج المسكن بإطلاق النيران عليها .

حيث أطلق بوكابونج تشيتاروم، ٢٤ عاما النيران على صديقته السابقة والتي انتظرها خارج مسكنها الجامعى ثم وضع المسدس في فمه مطلقا الرصاص بداخله .

وأسفر الحادث عن وفاة الفتاة البالغة من العمر ٢١ عاما بينما نقل القاتل إلى مستشفى بانكوك بتايلاند، بعد خروج الرصاص من وجنته .