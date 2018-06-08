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بالفيديو.. شاب يفشل في الانتحار بعد قتل حبيبته

بالفيديو.. شاب يفشل في الانتحار بعد قتل حبيبته
بانكوك(صدى):

شهدت إحدى المساكن الجامعية ببانكوك في تايلاند ، واقعة مؤسفة ، حيث قام شاب بقتل صديقته السابقة خارج المسكن بإطلاق النيران عليها .

حيث أطلق بوكابونج تشيتاروم، ٢٤ عاما النيران على صديقته السابقة والتي انتظرها خارج مسكنها الجامعى ثم وضع المسدس في فمه مطلقا الرصاص بداخله .

وأسفر الحادث عن وفاة الفتاة البالغة من العمر ٢١ عاما بينما نقل القاتل إلى مستشفى بانكوك بتايلاند، بعد خروج الرصاص من وجنته .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 48127 ] نشر منذ 36 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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