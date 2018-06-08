بالفيديو.. عاملات النظافة يهتفن لرئيس وزراء هولندا بعد أن مسح أرض البرلمان

أمستردام(صدى):

في مشهد رائع لم نتعود عليه من كبار المسؤولين في معظم العالم، خرج رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ليضرب مثلا رائعا في التواضع والتحضر.

ووثق فيديو لحظة دخول رئيس الوزراء البرلمان ، وبينما يسير في المدخل سكب قهوته على الأرض؛ وهنا فاجئ الجميع عندما لم ينتظر العاملة وقام هو بتنظيف الأرض.

وواصل تنظيفه للأرض باتقان شديد، مما دفع العاملات إلى التجمهر لرؤيته وهو يساعدهن، حيث قاموا بالهتاف له في لقطة رائعة ومميزة؛ حيث واصل رئيس الوزراء المزاح مع العاملات دون تكبر.