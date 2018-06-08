بالفيديو.. البلام يروي قصة تحوله من ضابط شرطة إلى ممثل

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان حسن البلام، اليوم الجمعة، عن قصة تحوله من ضابط شرطة إلى عالم الفن والتقليد،

وأوضح في برنامج ” مجموعة إنسان ” رغم تقديمه في كلية الشرطة وقبوله بعد دراسته الثانوية ، سمع لنصيحة بعض أصدقائه الذين شجعوه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، خاصة بعد تميزه في التمثيل بمسرحية ” الذيب والعنزات ” أثناء دراسته الثانوية .

أضاف أنه يتذكر كلامهم ” إنت مكسب للفن، لماذا تذهب للشرطة أربعة سنوات بين السلاح والضرب ” ، وبالفعل ترك الشرطة وذهب للتمثيل والفن .