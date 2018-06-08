مستشفى قوى الأمن بمكة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن فتح باب التقديم على الوظائف المؤقتة للرجال والنساء، لموسم الحج 1439هـ، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات.

وأوضح البرنامج أن الوظائف المتاحة وفقًا للمسميات التالية:

– طبيب استشاري (في عدة تخصصات/ للجنسين).

– طبيب نائب (في عدة تخصصات/ للجنسين).

– طبيب مقيم (في عدة تخصصات/ للجنسين).

– طبيب عام (للجنسين).

– صيدلاني (للجنسين).

– فني صيدلة (للرجال).

– أخصائي علاج تنفسي (للرجال).

– أخصائي تخدير (للرجال).

– أخصائي خدمات طبية طارئة (للرجال).

– فني طوارئ (للرجال).

– فني تجبير (للرجال).

– سائق (للرجال).

– فني أجهزة طبية (للرجال).

وأفاد البرنامج أن التقديم متاح إلكترونياً، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2018/6/10م وحتى يوم الخميس الموافق 2018/6/21م ، وعلى الراغبين في الوظائف الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــــــا ، ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن الوظائف، يمكن الإطلاع على الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــــــــا.