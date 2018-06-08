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ضبط وافدة تبيع الإجازات الطبية المزورة في جدة

ضبط وافدة تبيع الإجازات الطبية المزورة في جدة
نايف السالم(صدى):

تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية والنيابة العامة اليوم الخميس من ضبط وافدة تبيع إجازات طبية مزورة في منزلها بجدة.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : بالتعاون مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، الصحة تضبط وافدة تمارس نشاطات صحية وبيع إجازات طبية مزورة في منزلها الخاص بجدة وتحيلها للنيابة العامة.

وطالبت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات على الرقم ٩٣٧.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 46 دقيقة

في ناس مريضه ماتاخذ إجازات وناس تجيها وهي جالسه زمن

[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 46 دقيقة

الوافدين يرجعونا للخلف كل مانتقدم خطوه يرجعونا مئة خطوه مااعرف متى نعتمد على الكوادر الصحيه

[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 45 دقيقة

اجازات طبيه مره وحده كيف تجي ذي كمان مصيبه هذي الاشكال اذاماتحاسب باتنشر الفساد في المجتمع الله لايوفقهم امين

[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 45 دقيقة

المواطنين المواطن ضرره على نفسه هذي دخلها في اليوم لايقل عن 3 الى 5 ألاف

[ عدد التعليقات: 2537 ] نشر منذ 19 دقيقة

لا جديد ع بعض الاجانب

وكذلك ع بعض المواطنين وسيعين الذمة

هنا الخطأ مشترك

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