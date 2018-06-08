ضبط وافدة تبيع الإجازات الطبية المزورة في جدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية والنيابة العامة اليوم الخميس من ضبط وافدة تبيع إجازات طبية مزورة في منزلها بجدة.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : بالتعاون مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، الصحة تضبط وافدة تمارس نشاطات صحية وبيع إجازات طبية مزورة في منزلها الخاص بجدة وتحيلها للنيابة العامة.

وطالبت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات على الرقم ٩٣٧.