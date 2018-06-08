بالصور.. القبض على 4 مقيمين يصنعون الخمور بالقطيف
نجحت فرق الدوريات والطوارئ بالإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية، بالتنسيق والمشاركة مع إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة القطيف، أمس الأربعاء، في القبض على أربعة أشخاص من المقيمين بعد توفر الأدلة على قيامهم بتصنيع الخمور بإحدى المزارع في المحافظة.
ومن جانبه، صرح بندر بن عبدالعزيز المبارك، المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، بأن إجراءات تفتيش المزرعة أسفرت عن ضبط معمل متكامل لتصنيع الخمور، وأكثر من 90 ألف لتر من الخمور مهيأة للترويج ، بالإضافة إلى معدات وأدوات مختلفة تستخدم في إنتاجها، وقد تم إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات للجهات المختصة.
وشدد المبارك على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، موضحًا أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها والقبض على مرتكبي الجرائم لنيل جزاؤهم العادل.
طلال[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 43 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل بماذا يفكرون !!!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 41 دقيقة
اللهم احمي ابنائنا من امثلالهم ومن الفتن والفساد
qlq[ عدد التعليقات: 2537 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله لا وفقتهم
خمور
الشكر للجهات الامنية