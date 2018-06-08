” الإسكان ” تواصل تسليم الفلل الجاهزة في عدد من المشاريع ضمن برنامج ” سكني “

واس(صدى):

واصلت وزارة الإسكان تسليم الوحدات السكنية في عدد من مشاريعها الجاهزة في العديد من مدن ومحافظات المملكة، مبيّنة أن عمليات تسليم المواطنين لتلك الوحدات تتم مباشرة بعد استكمال الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأشارت الوزارة إلى أن التسليم مستمر في مشاريع القنفذة، وعرعر، والدوادمي، وثادق، ورماح، والخبر, والمبرز، وبيش، وصبيا، والمخواة، مؤكدة أن إجراءات التسليم تتم بعد إتمام المستفيد لإجراءات الحجز وتوقيع عقده النهائي، كما حدث في مشروع ” إسكان العيينة ” الذي اكتملت فيه إجراءات التسليم بعد أقل من شهر من الإعلان عنه وبعد اكتمال حجوزاته مباشرة.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 20 مشروعاً تضم فللاً سكنية بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وذلك ضمن مشاريعها في برنامج ” سكني ” التي أطلقت خلال عام 2017 الماضي.

وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية والمرافق العامة، من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.

وتأتي هذه المشاريع ضمن برنامج ” سكني ” الذي أعلن مؤخراً عن اكتمال حجز أكثر من 70% من الوحدات السكنية في المشاريع الجاهزة، ضمن المرحلة الأولى، كما يتزامن ذلك مع إطلاق الوزارة لعدد من مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء “البيع على الخارطة” خلال الشهرين الماضيين في عدد من المدن تشمل الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وينبع، والدمام، والخبر, توفر أكثر من 25 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف.

وأعلنت الوزارة مؤخراً عن اكتمال حجوزات عدد من المشاريع كمشروعي المدينة المنورة، وآخر في الرياض، وإقبال كبير على بقية المشاريع حيث تجاوزت نسب الحجوزات في معظمها الـ 50%.

يذكر أنَّ وزارة الإسكان أطلقت مطلع عام 2017، المرحلة الأولى من برنامج ” سكني ” ، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أعلنت خلال العام الجار عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج ” سكني ” لعام 2018 التي تستهدف تخصيص 300 ألف منتج خلال هذا العام.