52 عملية قسطرة وقلب مفتوح للمعتمرين بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة

واس(صدى):

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة خلال الفترة من 15 / 8 إلى 15 / 9 / 1439هـ أكثر من 43 عملية قسطرة قلبية و 9 عمليات قلب مفتوح للمعتمرين.

وأوضح رئيس مركز القلب بالمدينة الطبية الدكتور نجيب جاها أن مجموع عمليات القسطرة لغير المعتمرين خلال نفس الفترة بلغ ٢٤٦ عملية قسطرة، مشيراً إلى أنه يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح للمعتمرين, بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب, وجهاز مزيل الرجفان البطيني, وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب.

وأكد أن قيادة المملكة – رعاها الله – توفر جميع الإمكانيات والأجهزة الطبية المتخصصة التي تسهم في الحفاظ على سلامة المرضى في الحالات المرضية التخصصية من المواطنين وقاصدي المسجد الحرام من خلال الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة مباشرة من وزارة الصحة .