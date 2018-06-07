فوز تماضر الرمّاح بعضوية لجنة ” السيدوا ” في الأمم المتحدة

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فوز الدكتورة تماضر بنت يوسف الرمّاح، مرشحة المملكة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، بعضوية اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو ” في الأمم المتحدة.

ويُذكر أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة أو كما تعرف بـ (CEDAW) هي معاهدة دولية اعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتم التصديق على هذه المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981 .

وكان قد وقع المعاهدة أكثر من 189 دولة، من بينهم أكثر من 50 دولة وافقت تحت إطار بعض التحفظات والاعتراضات، من ضمنها 38 دولة قد رفضت تطبيق البند رقم 38 من الاتفاقية، والذي يتعلق بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الاتفاقية.