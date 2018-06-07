الإعلام ينظف انستقرام.. استدعاء عدد من مشاهير السوشيال المخالفين للأنظمة
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام استدعت عددًا من مشاهير السوشيل ميديا لمخالفتهم أنظمة المطبوعات والنشر ولوائحه التنفيذية حيث سيتم إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية الإعلامية لإصدار الحكم اللازم.
وجاء ذلك في استجابة سريعة لوزارة الإعلام؛ بعد أن طالب المواطنون الأونة الأخيرة بالتعامل مع تلك الظاهرة التي تساهم في نشر الإنحلال وبعض الممارسات المخالفة، والتي تلحق الضرر بالشباب الذين يتخذون هؤلاء المشاهير قدوة لهم.
ويذكر أن ظاهرة تعرف بـ ” مشاهير الانستقرام ” انشترت في الفترة الأخيرة حيث يحصد عدد من الشباب على انستقرام متابعين بنسبة كبيرة ومن هنا يبدأ المشاهير ببث فيديوهات تشجع على الانحلال.
وطالب المواطنون المسئولين للتعامل معهم والقضاء على تلك الظاهرة التي تنشر السلوكيات الخاطئة بين الشباب.
وكان مسلسل شير شات ناقش في الحلقة الثالثة مشكلة مشاهير السوشيال ميديا؛ واقتداء الشباب والمراهقين بهم.
طلال[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 1 ساعة
الاعلام ليس كاف لردع هؤلا ،،
الواجب على الدولة ممثلة بوزارة الداخلية الإسراع في القبض على هؤلاوإنزال اشد العقوبة عليهم
ماجد[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 1 ساعة
كفوووووو والله يقويهم ولازم يتم التشهير فيهم وجلدهم قدام الناس عشان اللي ماربوه اهله تربيه الحكومه
همس[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 1 ساعة
هاذي الاخبار الزينة
وياليت يمنعونهم نهائي هم وغيرهم
من السامجين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتقد سيأخذون منهم تعهد ويسرحونهم
ووالواجب سجن ومحاكمة وغرامةليرتدعون
ويرتدع غيرهم
واذكركم
بعد ايام يطلعون
ويبشرون متابعينهم وترجع حليمه لعادتها القديمة
خديجه[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 1 ساعة
مايقوم به توافه السوشل ميديا من بذاءه وإنحلال لايساوي ربع ماتقدمه mbc وروتانا بل أغلبهم متأثرين بهاتين القناتين بل وأبرزتهم هذه القنوات فمن أولى بالمحاسبه ؟!
ثم إن المحاسبه يجب أن تكون بتحويلهم للنيابه العامه وليس للإعلام
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5550 ] نشر منذ 46 دقيقة
يارب لك الحمد … عقبال السناب كمان ينظفووووه🤭