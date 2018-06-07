الإعلام ينظف انستقرام.. استدعاء عدد من مشاهير السوشيال المخالفين للأنظمة

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام استدعت عددًا من مشاهير السوشيل ميديا لمخالفتهم أنظمة المطبوعات والنشر ولوائحه التنفيذية حيث سيتم إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية الإعلامية لإصدار الحكم اللازم.

وجاء ذلك في استجابة سريعة لوزارة الإعلام؛ بعد أن طالب المواطنون الأونة الأخيرة بالتعامل مع تلك الظاهرة التي تساهم في نشر الإنحلال وبعض الممارسات المخالفة، والتي تلحق الضرر بالشباب الذين يتخذون هؤلاء المشاهير قدوة لهم.

ويذكر أن ظاهرة تعرف بـ ” مشاهير الانستقرام ” انشترت في الفترة الأخيرة حيث يحصد عدد من الشباب على انستقرام متابعين بنسبة كبيرة ومن هنا يبدأ المشاهير ببث فيديوهات تشجع على الانحلال.

وطالب المواطنون المسئولين للتعامل معهم والقضاء على تلك الظاهرة التي تنشر السلوكيات الخاطئة بين الشباب.

وكان مسلسل شير شات ناقش في الحلقة الثالثة مشكلة مشاهير السوشيال ميديا؛ واقتداء الشباب والمراهقين بهم.