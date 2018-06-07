السيسي يعلق على مجلس التنسيق السعودي الإماراتي: نموذج يحتذى به

القاهرة(صدى):

ثمن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الخطوة التي اتخذتها المملكة والإمارات في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، مؤكدًا على دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة.

وغرد الرئيس ” السيسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” تابعت باهتمام بالغ ما أسفرت عنه نتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقى السعودى الإماراتى بحضور سمو الأمير محمد بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن زايد، وما تمثله من تعزيز لآليات العمل العربى المشترك ” .

وتابع : ” وإننى إذ أؤكد دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة بين الأشقاء فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ” .

واختتم تغريدته : ” أُثمن هذه الخطوة، متمنياً التوفيق لما فيه رخاء واستقرار شعوبنا جميعاً، وأؤكد أن النتائج المتحققة تُمثل نموذجاً يُحتذى به فى تعزيز العمل العربى المشترك فى شتى المجالات ” .

يجدر الإشارة إلى أنه عُقد ، مساء أمس الأربعاء، أول اجتماع لـ لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة سموالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في جدة؛ وأسفر عن توقيع 44 اتفاقية ومشروعا بين البلدين.