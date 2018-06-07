أمانة تبوك توضح حقيقة فيديو فواكه الحاويات
أوضحت أمانة تبوك حقيقة مقطع الفيديو الذي يظهر فواكه بأنواع مختلفة ملقاة في إحدى الحاويات؛ حيث أن الأمانة قامت بالتحقق من المقطع.
وتبين بعد التحقيق أن إحدى منشآت بيع الجملة في السوق المركزي قامت برمي الفواكه المشار إليها في المقطع، كما قامت برمي كمية أخرى هذا اليوم مماثلة للتي ظهرت في المقطع، وتم إغلاق المنشأة، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشأة وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.
وقالت الأمانة : إنها سبق أنْ نبهتْ على جميع المزارعين مرتادي حراج السوق المركزي والمنشآت داخل السوق بعدم رمي أي فواكه أو خضار صالح للاستهلاك في حاويات النفايات، كما تم تخصيص حاويات خاصة للفواكه والخضراوات الصالحة للاستهلاك؛ ليتمكن المزارعون بعد انتهاء فترة الحراج وأصحاب المنشآت الأخرى من وضع ما تبقى لديهم في هذه الحاويات الخاصة والنظيفة لتقوم الأمانة فيما بعد بجمعها وتسليمها للجمعيات الخيرية.
طلال[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 2 ساعتين
معاناتنا مستمرة وتبقى الحلقة المفقودة في البلد التي الكل يتبرأ من المسئولية عنها ولكن يبقى مصدر الاذى محلات مرخصة من الامانة ولا ادري نشتكي لاي جهة
ماجد[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 2 ساعتين
شاكرين ومقدرين لسعادة امين المنطقة لسرعة تجاوبه وتكليف المختصين لمعالجة هذه التجاوزات التي لايقبلها كل مسلم . عساكم على القوه
خديجه[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماهي غريبة على امانه منطقه تبوك إنجازاتها كثيرة الله يوفقكم وكل عام وأنتم بخير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 2 ساعتين
وسائل التواصل جابت الكوابيس للمخالفين
خلونا نشتغل فيهم بلاغات علشان المنعوج يتعدل
احنا طموحنا للسماء ولا نسمح لأحد يرجعنا وراء