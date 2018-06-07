أمانة تبوك توضح حقيقة فيديو فواكه الحاويات

محمود البلوي(صدى):

أوضحت أمانة تبوك حقيقة مقطع الفيديو الذي يظهر فواكه بأنواع مختلفة ملقاة في إحدى الحاويات؛ حيث أن الأمانة قامت بالتحقق من المقطع.

وتبين بعد التحقيق أن إحدى منشآت بيع الجملة في السوق المركزي قامت برمي الفواكه المشار إليها في المقطع، كما قامت برمي كمية أخرى هذا اليوم مماثلة للتي ظهرت في المقطع، وتم إغلاق المنشأة، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشأة وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.

وقالت الأمانة : إنها سبق أنْ نبهتْ على جميع المزارعين مرتادي حراج السوق المركزي والمنشآت داخل السوق بعدم رمي أي فواكه أو خضار صالح للاستهلاك في حاويات النفايات، كما تم تخصيص حاويات خاصة للفواكه والخضراوات الصالحة للاستهلاك؛ ليتمكن المزارعون بعد انتهاء فترة الحراج وأصحاب المنشآت الأخرى من وضع ما تبقى لديهم في هذه الحاويات الخاصة والنظيفة لتقوم الأمانة فيما بعد بجمعها وتسليمها للجمعيات الخيرية.